Киев, 4 августа. Семь человек задержали в Донбассе украинские военные по подозрению в сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Об этом сообщают Объединенные силы Украины на своей странице в Facebook.

Подозреваемых задержали на стационарных и подвижных блокпостах в Донецкой области. Военные передали их в полицию, где задержанным могут инкриминировать «создание не предусмотренных законом военизированных формирований».

«Задержали семерых человек по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями, так называемыми ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении Объединенных сил Украины.

Напомним, что Киев ввел войска на восток Украины после государственного переворота в 2014 году. По данным миротворцев ООН, жертвами конфликта стали десять тысяч человек. Для деэскалации конфликта была создана контактная группа, которая приняла три документа, регламентирующие шаги по деэкскалации. Однако военный конфликт не прекратился до сих пор.