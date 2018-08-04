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Ростовский айтишник похитил 27 млн рублей с банковских карт россиян
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    Ростовский айтишник похитил 27 млн рублей с банковских карт россиян

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    Ростовский айтишник похитил 27 млн рублей с банковских карт россиян

    Ростов-на-Дону, 4 августа. Ростовского айтишника задержали по подозрению в хищении 27 млн рублей с банковских карт граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Мужчина незаконно приобрел базу данных SIM-карт абонентов с электронными ключами к ним и с помощью специального ПО списывал денежные средства с банковских счетов. После цепочки транзакций 46-летний местный житель обналичивал деньги.

    По словам Ирины Волк, задержанный имеет высшее техническое образование. Ранее он занимался предоставлением услуг в сфере IT. Представитель ведомства пояснила, что многие владельцы карт даже не заметили пропажу денег. Подозреваемый переводил не более 500 рублей, поэтому банк не уведомлял владельцев карт о транзакции.

    Правоохранители возбудили уголовное дело о краже. В доме подозреваемого находилась цифровая техника, мобильные телефоны и SIM-карты. Следственные органы устанавливают все факты преступления. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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