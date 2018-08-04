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Правительство России одобрило ужесточение правил техосмотра
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    Правительство России одобрило ужесточение правил техосмотра

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    Правительство России одобрило ужесточение правил техосмотра

    Москва, 4 августа. Правительство России одобрило пакет законопроектов, ужесточающих правила проведения техосмотра, говорится на сайте кабмина. Документы уже внесены в Госдуму для дальнейшего рассмотрения.

    Отметим, что один из законопроектов обязывает записывать на камеру процесс техосмотра автомобиля, другой вводит уголовную ответственность за осмотр транспортного средства сотрудниками, не имеющими соответствующей аккредитации. Еще один законопроект позволяет  дисквалифицировать техэкспертов за выдачу положительного решения без проведения техосмотра. Кроме того, документ предполагает ввод электронных диагностических карт с электронной подписью техэксперта.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министерство экономического развития РФ подготовило поправки в КоАП и Уголовный кодекс, которые устанавливают штраф до двух тысяч рублей за езду без технического осмотра и уголовную ответственность за проведение техосмотра без лицензии.

    Автор: Антон Соколов
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