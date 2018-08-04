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Лидер знаменитой белорусской рок-группы внезапно умер перед концертом
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    Лидер знаменитой белорусской рок-группы внезапно умер перед концертом

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    Лидер знаменитой белорусской рок-группы внезапно умер перед концертом

    Минск, 4 августа. Лидер белорусской группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович умер в день концерта. О его смерти стало известно практически за час до выхода на сцену.

    «Нейро Дюбель» должны были выступить на фестивале «Рок за Бобров», который проходил на минском аэродроме «Боровая». 

    Барабанщик коллектива Андрей Степанюк рассказал, что в среду, 1 августа, у них была репетиция.

    «Он [Куллинкович] отлично выглядел и хорошо себя чувствовал, — приводят его слова белорусские СМИ. — А вчера его увезли в больницу… Кончился наш «Нейро Дюбель».

    Как сообщается, причиной смерти музыканта стала недолеченная пневмония. О его смерти стало известно практически за час до того, как коллектив должен был выйти на сцену.

    Автор: Катерина Иванова
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