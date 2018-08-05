Тела погибших в ЦАР журналистов доставили в «Шереметьево — 1»

Москва, 4 августа. Самолет с телами погибших в Центральноафриканской республике журналистов приземлился в аэропорту «Шереметьево — 1» в 00.05 по московскому времени.

В ближайшее время останки будут направлены на судебную экспертизу, поскольку африканские судмедэксперты не осматривали тела.

Как сообщает источник издания Nation News, возвращение останков убитых журналистов оплатила одна из работающих в ЦАР компаний. Связанная с бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским организация «Центр управления расследованиями», которая наняла журналистов, осталась в стороне.

Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Репортеры прибыли в Банги 28 июля, по данным МИД РФ, они находились на территории африканской страны как туристы. У них не было паспортов, только просроченные свидетельства СМИ.

Первоначально сообщалось, что у репортеров нашли аккредитацию от ООН, однако в самой Организации Объединенных Наций опровергли данную информацию, передает африканский телеканал afriquemedia.tv.