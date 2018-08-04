Убитые в ЦАР российские журналисты не получали аккредитацию ООН

Банги 4 августа. Режиссер-документалист Александр Расторгуев, оператор Кирилл Радченко и военный корреспондент Орхан Джемаль не получали аккредитацию ООН. Россияне приехали в страну с фальшивыми удостоверениями волонтеров ООН.

Среди вещей убитых журналистов было найдено удостоверение «гуманитарных добровольцев ООН», подписанное Андреем Коняхиным. Он представляет структуру, которая отправила журналистов в ЦАР. Согласно удостоверению, власти страны должны были оказывать помощь россиянам. Однако в ООН заявили, что не предоставляли россиянам аккредитацию. Таким образом, Коняхин снабдил журналистам поддельным документом, сообщает afriquemedia.tv.

По информации издания, журналисты взяли в аренду автомобиль у жителя Банги, чтобы добраться до Дакоа. Они были уверены, что дорогу контролируют солдаты FACA, она абсолютна безопасна, а удостоверение «гуманитарных добровольцев ООН» — это дополнительная гарантия безопасности. Однако несмотря на контроль со стороны миссии Минуска, в темное время суток передвигаться по территории опасно. Журналисты не стали останавливаться на ночлег и продолжили поездку.

По словам водителя, через некоторое время путь журналистам преградили десять вооруженных людей, которые вышли из леса. Они потребовали у россиян выйти из машины, однако те отказались. Между ними произошла словесная перепалка, которая закончилась стрельбой. Журналисты погибли на месте происшествия, а водителю удалось сбежать сообщает Nation News.

Напомним, что журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Репортеры прибыли в Банги 28 июля, по данным МИД РФ, они находились на территории африканской страны как туристы.