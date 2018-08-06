Сирия: жители Эль-Кунейтры празднуют освобождение от боевиков — видео ФАН

Дамаск, 6 августа. Жители сирийской Эль-Кунейтры празднуют освобождение провинции от незаконных вооруженных формирований, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

В мероприятии приняли участие жители городов и населенных пунктов Эль-Кунейтры и ее окрестностей, а также выходцы из соседней провинции Дамаск.

Кроме того, на празднике появился бывший ливанский министр Виам Вахаб.

В распоряжении ФАН появилось видео с мероприятия:

Напомним, что в конце июля сирийская правительственная армия окончательно зачистила последний оплот террористов в провинции Эль-Кунейтра. Отметим, что часть населенных пунктов Кунейтры перешла под контроль официального Дамаска мирным путем — это стало возможно благодаря достигнутому между сирийскими властями и главарями незаконных вооруженных формирований соглашению. Весь процесс прошел под непосредственным участием сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

В данный момент сирийские правительственные войска проводят зачистку «спящих ячеек» террористических группировок. Кроме того, бригады саперов осуществляют проверку территорий с целью ликвидации самодельных взрывных устройств и мин-ловушек, которые могли оставить после себя боевики.