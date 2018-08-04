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Внедорожник врезался в толпу зрителей на гонках в Удмуртии
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    Внедорожник врезался в толпу зрителей на гонках в Удмуртии

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    Внедорожник врезался в толпу зрителей на гонках в Удмуртии

    Уфа, 4 августа. Во время гонок внедорожников в Удмуртии один из автомобилей врезался в толпу зрителей, сообщили в регионального управления ГИБДД.

    Инцидент произошел в Сарапульском районе Удмуртии, где проходили гонки с участием внедорожников. Во время соревнований водитель УАЗ не справился с управлением, и автомобиль врезался в толпу зрителей.

    «Пострадал один человек, это мужчина, местный житель, — приводит слова источников РИА Новости. — Он получил переломы и различные травмы, прибывшая бригада «скорой помощи» госпитализировала пострадавшего в ближайшую больницу».

    На данный момент территория, на которой проводились соревнования, закрыта. На месте работают дорожные инспекторы, оформляют аварию.

    Автор: Катерина Иванова
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