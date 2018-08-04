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«Вдохновение» бьет рекорды популярности, или Как ВДНХ день рождения отмечает. ФАН-ТВ
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    «Вдохновение» бьет рекорды популярности, или Как ВДНХ день рождения отмечает. ФАН-ТВ

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    За первые десять дней IV Международный фестиваль искусств «Вдохновение» на ВДНХ стал одним из самых популярных культурных мероприятий Москвы. Сотни тысяч москвичей и гостей столицы уже смогли посмотреть уникальное шоу французского театра Les Plasticiens Volants «Космическая одиссея».

    Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ВДНХ с днем рождения.

    «Поздравляю #ВДНХ с днем рождения. Рад, что этот праздник выставка встречает во всей красе. Мы привели в порядок Центральный павильон и запустили исторические фонтаны. Дальше будет лучше. Начинается новая история», — такую запись мэр сделал на своей странице в Twitter.

    «Очень красиво! Было замечательно. Мы совершенно случайно сюда попали, совершенно не знали. Шли погулять просто и оказались тут. И для нас это был такой сюрприз. Это очень необычно, очень нестандартно и удивительно, что так сделали. Нам очень понравилось, что организаторы так придумали, действительно, необычно и очень интересно, спасибо большое», — делятся впечатлениями гости фестиваля Дмитрий Чирченков и Оксана Елкутова.

    «Вдохновение» бьет рекорды популярности, или как ВДНХ день рождения отмечает. ФАН-ТВ

    «Очень красиво! Вообще, мне очень понравилось. И так хорошо, по-семейному, все гуляют, и дети. Мне понравилось», — говорит гостья фестиваля Жанна Кумукова.

    «Мне очень понравилось, когда над тобой летает. — А потрогать вам удалось? — Я отходила, страшно. Дети хватали, я переживала, — рассказывает о своих эмоциях посетительница ВДНХ Ирина Макарова и отмечает: — Мы с друзьями говорили об этом. Очень классно, можно в любой день пойти в любой парк, и очень много развлечений. Все для людей. И вот этот ремонт, все, что сделали — это очень красиво! Оценили по достоинству».

    Специально ко дню рождения ВДНХ 1 августа французский театр Les Plasticiens Volants — «Воздушные художники» — приготовил шоу «Космическая одиссея» из гигантских фантастических фигур, которые летают по воздуху и передвигаются по земле среди людей.

    Автор: Дарья Шмелева; Станислав Черушев
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