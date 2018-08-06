Сирия: в провинции Хасака прошел семинар, посвященный борьбе с наркотиками — видео ФАН

Дамаск, 6 августа. Руководство полиции сирийской провинции Хасака совместно с Национальным союзом студентов республики и Союзом сирийской молодежи организовало семинар об опасности употребления наркотиков. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Цель семинара заключается в том, чтобы показать, что наркотики — это смертельный яд и один из главных компонентов войны в Сирии, который нацелен в первую очередь на подрастающее поколение.

Большую роль в борьбе с распространением наркотиков в Сирии сыграла полиция провинции Хасака, которая преследовала и арестовывала дилеров, промоутеров и активных пользователей запрещенных веществ.

Задача региональных и официальных властей — защитить молодое поколение от вредителей, которые распространяют наркотики в сирийском обществе, считают организаторы.

В распоряжении ФАН оказалось видео с мероприятия:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Хасаке прошла выставка детских рисунков в рамках Всемирного дня борьбы с наркотиками.

Мероприятие прошло в культурном центре города Хасака. В кулуарах симпозиума открылась выставка детских рисунков. Подрастающее поколения, используя собственную фантазию и навыки рисунка, изобразило людей, страдающих от наркотической зависимости.

Отметим, что контрабанда наркотиков является одной из главных статей дохода террористической организации «Исламское государство»1 (запрещено в РФ). Боевики получают большую прибыль с продажи запрещенных препаратов. Сами террористы тоже активно употребляют наркотики. Командиры намеренно дают своим подчиненным различные стимулирующие вещества.

1 Организация запрещена на территории РФ.