Адвокат Петросяна рассказал, чего добивается юморист во встречном иске к Степаненко

Москва, 4 августа. Юморист Евгений Петросян подал встречный иск к супруге Елене Степаненко, заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Ранее стало известно, что одна из самых известных пар российской эстрады разводится и делит имущество. Отмечалось, что соответствующий иск был подан Степаненко и зарегистрирован 4 июля.

Адвокат Петросяна рассказал об ответном иске Петросяна и объяснил, чего добивается юморист.

«Во-первых, мы просим расторгнуть брак, — приводит его слова РИА Новости. — Иск Степаненко написан некорректно: в шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака».

Кроме того, уточнил Жорин, Петросян предлагает супруге поделить имущество поровну, а не так, как настаивает она — большую часть оставить ей.