Киев, 4 августа. Украинский журналист Петр Мага предупредил Киев, что в Закарпатье может повториться «крымский сценарий». Он не исключил, что регион захочет присоединиться к Венгрии.

Власти Венгрии учредили должность уполномоченного по вопросам развития Закарпатской области. Украинский МИД выразил протест, назвав действия соседнего государства посягательством на территориальную целостность страны.

«Можно лишь поблагодарить Венгрию за то, что она напоминает нашим лживым политикам, что нужно что-то делать», — сказал Мага.

Он напомнил, что Венгрия в 2018 году отремонтировала 80 детсадов и планирует построить еще 22 учреждения для дошкольников. Журналист предупредил украинские власти, что пора заняться проблемами региона. И одной из самых острых проблем является безработица.

«Хотите изменить ситуацию — создавайте для них рабочие места тут, в своей стране. А кричать «Слава Украине!» может каждый», — отметил Мага.

Журналист подчеркнул, что эта ситуация напомнила ему Севастополь, когда крымскому городу помогала не Украина, а дружественная городу-герою Россия. Он считает, что Закарпатье может повторить судьбу Крыма и распрощаться с Украиной ради нормальной жизни в составе Венгрии. Он пристыдил Киев за то, что «маленькая Венгрия помогает богайтейшей Украине».