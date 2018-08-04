Меню
Украина
Киев намерен увольнять чиновников за пророссийские комментарии в Facebook
Политика
«Мы спим спокойно»: в Софии рассказали, почему Болгарии не угрожают мигранты
Следующая новость
Загрузка...

    Киев намерен увольнять чиновников за пророссийские комментарии в Facebook

    271

    Киев намерен увольнять чиновников за пророссийские комментарии в Facebook

    Киев, 4 августа. Украинские власти могут начать увольнять госслужащих за пророссийские комментарии в Facebook. С такой инициативой выступил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

    По его словам, в настоящее время он советуется по этому вопросу с юристами и своим друзьями из «Миротворца».

    «Недавно мне стало интересно, кто у меня на странице оставляет пророссийские комментарии. И я выявил несколько лиц, у которых обозначена госслужба. Я считаю, что люди с такими взглядами не имеют права работать в государственных учреждениях», — отметил он в эфире украинского телевидения.

    Тука подчеркнул, что даже если юристы не смогут найти закон, позволяющий увольнять за поддержку России в соцсетях, он будет «принимать неформальные меры», чтобы обнародовать личные данные таких пользователей.

    Напомним, что в феврале четыре крупнейших украинских СМИ обратились к дипломатам США и европейских стран в Киеве с просьбой помочь им защитить свободу слова. В письме говорится о цензуре, нападениях на журналистов, поджогах редакций и давление на прессу со стороны правоохранительных органов. 

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.