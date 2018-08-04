Киев намерен увольнять чиновников за пророссийские комментарии в Facebook

Киев, 4 августа. Украинские власти могут начать увольнять госслужащих за пророссийские комментарии в Facebook. С такой инициативой выступил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука.

По его словам, в настоящее время он советуется по этому вопросу с юристами и своим друзьями из «Миротворца».

«Недавно мне стало интересно, кто у меня на странице оставляет пророссийские комментарии. И я выявил несколько лиц, у которых обозначена госслужба. Я считаю, что люди с такими взглядами не имеют права работать в государственных учреждениях», — отметил он в эфире украинского телевидения.

Тука подчеркнул, что даже если юристы не смогут найти закон, позволяющий увольнять за поддержку России в соцсетях, он будет «принимать неформальные меры», чтобы обнародовать личные данные таких пользователей.

Напомним, что в феврале четыре крупнейших украинских СМИ обратились к дипломатам США и европейских стран в Киеве с просьбой помочь им защитить свободу слова. В письме говорится о цензуре, нападениях на журналистов, поджогах редакций и давление на прессу со стороны правоохранительных органов.