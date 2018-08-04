Выход на пенсию меняет образ жизни в худшую сторону: эксперт рассказала о плюсах активного долголетия

По информации Пенсионного фонда России, половина россиян продолжают работать в первые три-пять лет после выхода на пенсию. Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики Высшей школы экономики, рассказала, почему это хорошо.

Комментируя обсуждаемые изменения в пенсионном законодательстве, которые предполагают, в частности, увеличение возраста выхода россиян на пенсию, Оксана Синявская отметила, что такая возможность связана с увеличением продолжительности жизни в России.

«Благодаря развитию медицины и технологий, различным демографическим и социальным процессам, в России растет продолжительность жизни. Люди начинают не только дольше жить, но и дольше чувствуют себя активными и здоровыми, о чем свидетельствуют различные исследования. В частности, тенденция последних лет показывает, что за прошедшие четверть века улучшились субъективные оценки здоровья россиян. То есть пожилые люди в России стали лучше оценивать состояние своего здоровья. А в этом плане, напомню, мы долгие годы отставали от других развитых стран. Теперь же возникли объективные возможности выходить на пенсию позже», — отметила кандидат экономических наук в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

С другой стороны, по словам эксперта, во всем мире и в России в частности меняются условия труда, что тоже сказывается на возможности более позднего выхода людей на пенсию.

«Меняются условия занятости, и это приводит к тому, что постепенно повышается возраст утраты трудоспособности. Если раньше преимущественно труд был тяжелый и ручной, то есть условия труда были достаточно тяжелыми, то сейчас все больше людей заняты не физическим трудом, а в той или иной мере интеллектуальным. И тут связь производительности труда и утраты трудоспособности с возрастом меняется», — пояснила Оксана Синявская.

Заместитель директора Института социальной политики ВШЭ обратила внимание на результаты исследований, которые показывают, что когда человек выходит на пенсию, переставая работать, у него меняется образ жизни, и зачастую — не в лучшую сторону.

«Многие привыкли думать, что, выйдя на пенсию, люди получают больше свободного времени и меньше стрессов. Но, как показывают исследования, в первую очередь, конечно, зарубежные, но и отечественные тоже — российские данные на этот счет также имеются, выход на пенсию и переход в состояние неактивности приводит к тому, что человек перестает следить за своим здоровьем, становится пассивным, усугубляются его вредные привычки. В частности, люди начинают страдать ожирением, но это больше относится к Западу», — рассказала собеседница ФАН.

В связи с этим она отметила несомненный плюс активного долголетия.

«Активное долголетие не подменяет собой успехи медицины, но позволяет людям, продолжающим работать в старшем возрасте или вовлеченным в какую-то активную социальную деятельность, например в волонтерство, дольше сохранять активность и здоровье», — заметила Оксана Синявская.

Она добавила, что активное долголетие — это комплексное понятие, это не только образ жизни, но и социальные и экономические программы, стимулирующие людей оставаться активными не только на рынке труда, но и в общественной жизни, в части ухода за своим здоровьем.