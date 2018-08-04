Российские РСЗО «Ураган» успешно ликвидировали «противника» в горах Таджикистана

Душанбе, 4 августа. Российские военнослужащие успешно ликвидировали условного противника из реактивных систем залпового огня «Ураган» в горах Таджикистана, сообщили в пресс-службе ЦВО.

В учениях приняли участие военнослужащие реактивного артиллерийского дивизиона 201-й российской военной базы на полигоне «Ляур». Они отработали тактику ликвидирования условного противника, выполнив противоогневые маневры со сменой позиции для стрельбы. Отмечается, что такие действия способствуют защите техники от ответного огня условного врага.