Онлайн-энциклопедия для геймеров появилась в России

Москва, 4 августа. Основатель сайта-энциклопедии о кинематографе Kanobu Гаджи Махтиев решил запустить новый проект и создать энциклопедию для геймеров RAWG.io.

Махтиев вносит в онлайн-энциклопедию данные о тысячах игр, которые можно запустить на консолях, персональный компьютерах, мобильных устройствах и других платформах. На данный момент в базе содержится информация о 56 тысячах игр от 15 тысяч разработчиков.

Каждая игра получит свою карточку, в которой будут занесены описание игры, видео и ее скриншоты. Также автор проекта будет указывать профили разработчиков и ориентировочное время прохождения.

В сборе информационной базы участвуют не только создатели энциклопедии, но и зарегистрированные пользователи. В настоящее время количество официальный гостей достигает более 19 тысяч.

Сумма инвестиций в проект составляет семь миллионов долларов, пишет РБК.