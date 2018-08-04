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Онлайн-энциклопедия для геймеров появилась в России
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    Онлайн-энциклопедия для геймеров появилась в России

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    Онлайн-энциклопедия для геймеров появилась в России

    Москва, 4 августа. Основатель сайта-энциклопедии о кинематографе Kanobu Гаджи Махтиев решил запустить новый проект и создать энциклопедию для геймеров RAWG.io.

    Махтиев вносит в онлайн-энциклопедию данные о тысячах игр, которые можно запустить на консолях, персональный компьютерах, мобильных устройствах и других платформах. На данный момент в базе содержится информация о 56 тысячах игр от 15 тысяч разработчиков. 

    Каждая игра получит свою карточку, в которой будут занесены описание игры, видео и ее скриншоты. Также автор проекта будет указывать профили разработчиков и ориентировочное время прохождения.

    В сборе информационной базы участвуют не только создатели энциклопедии, но и зарегистрированные пользователи. В настоящее время количество официальный гостей достигает более 19 тысяч.

    Онлайн-энциклопедия для геймеров появилась в России

    Сумма инвестиций в проект составляет семь миллионов долларов, пишет РБК.

    Автор: Катерина Иванова
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