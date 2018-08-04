Меню
Украина
Парубий рассказал, от кого зависит продление действия закона о статусе Донбасса
Политика
«Мы спим спокойно»: в Софии рассказали, почему Болгарии не угрожают мигранты
Следующая новость
Загрузка...

    Парубий рассказал, от кого зависит продление действия закона о статусе Донбасса

    626

    Парубий рассказал, от кого зависит продление действия закона о статусе Донбасса

    Киев, 4 августа. Спикер украинской Рады Андрей Парубий заявил, что продление действия закона о статусе Донбасса зависит от позиции международных партнеров Киева.

    Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году, его действие истекает в октябре 2018 года. По словам Парубия, депутаты должны посоветоваться о необходимости продления действия документа. 

    «Это будет во многой степени зависеть и от позиции наших международных партнеров», — пояснил спикер, его слова приводит издание «Страна».

    В ДНР считают, что украинский закон носит формальный характер, он не решает существующих проблем. Донецкие политики уверены, что Киев не готов к шагам для мирного урегулирования конфликта. 

    В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев в апреле того же года инициировал силовую операцию против Донецкой и Луганской республик. 

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.