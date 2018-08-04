Парубий рассказал, от кого зависит продление действия закона о статусе Донбасса

Киев, 4 августа. Спикер украинской Рады Андрей Парубий заявил, что продление действия закона о статусе Донбасса зависит от позиции международных партнеров Киева.

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году, его действие истекает в октябре 2018 года. По словам Парубия, депутаты должны посоветоваться о необходимости продления действия документа.

«Это будет во многой степени зависеть и от позиции наших международных партнеров», — пояснил спикер, его слова приводит издание «Страна».

В ДНР считают, что украинский закон носит формальный характер, он не решает существующих проблем. Донецкие политики уверены, что Киев не готов к шагам для мирного урегулирования конфликта.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев в апреле того же года инициировал силовую операцию против Донецкой и Луганской республик.