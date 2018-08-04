Альянс Китая и России в Сирии может стать настоящим кошмаром для США — СМИ

Париж, 4 августа. Альянс Китая, Ирана и России в Сирии может стать настоящим кошмаром для США, пишет издание Contra Magazin. Оно отмечает, что если Пекин решит подержать официальный Дамаск вместе с Россией и Ираном, вскоре вся Сирия перейдет под контроль президента САР Башара Асада.

Как передает Contra Magazin, власти КНР выразили желание помочь Асаду взять под контроль оккупированные боевиками сирийские провинции, включая Идлиб. Об этом ранее заявила посол Китая в Сирии Ци Цяньцзинь. В первую очередь Пекин намерен уничтожить боевиков из числа уйгуров. По словам Цяньцзинь, это отвечает интересам не только сирийского и китайского народов, но и интересам всего мира.

Автор статьи Марко Майер отмечает, что исламские боевики некогда тысячами приезжали в Сирию из западной провинции Китая Синьцзян.