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Украина
«Несет опасность народу»: Генштаб ВСУ отчитался о наказании военкома, сбившего двух человек
Украина
Киев намерен увольнять чиновников за пророссийские комментарии в Facebook
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    «Несет опасность народу»: Генштаб ВСУ отчитался о наказании военкома, сбившего двух человек

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    Военного комиссара, сбившего насмерть семейную пару, уволили из ВСУКиев, 4 августа. Генштаб ВСУ уволил военного комиссара, который накануне в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил семейную пару. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на своей странице в Facebook.

    В Генштабе подчеркнули, что мужчина несет опасность своему народу и позорит армию Украины. 

    «Потерял свою честь не только как офицера, но и как человека, сев за руль в нетрезвом состоянии», — отметили в ведомстве.

    Напомним, что трагедия произошла 3 августа в селе Чаплинка в Херсонской области. 43-летний мужчина не справился с управлением и сбил молодых супругов 1991 и 1996 года рождения. В момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

    Отметим, что 25 июля в центре Киева мажор насмерть сбил десятилетнюю девочку. После того, как на Украине произошла серия смертельных ДТП, украинцы обвинили Киев в уничтожении страны.

     

    Автор: Денис Коробейников
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