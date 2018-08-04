«Несет опасность народу»: Генштаб ВСУ отчитался о наказании военкома, сбившего двух человек

Киев, 4 августа. Генштаб ВСУ уволил военного комиссара, который накануне в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил семейную пару. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на своей странице в Facebook.

В Генштабе подчеркнули, что мужчина несет опасность своему народу и позорит армию Украины.

«Потерял свою честь не только как офицера, но и как человека, сев за руль в нетрезвом состоянии», — отметили в ведомстве.

Напомним, что трагедия произошла 3 августа в селе Чаплинка в Херсонской области. 43-летний мужчина не справился с управлением и сбил молодых супругов 1991 и 1996 года рождения. В момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

Отметим, что 25 июля в центре Киева мажор насмерть сбил десятилетнюю девочку. После того, как на Украине произошла серия смертельных ДТП, украинцы обвинили Киев в уничтожении страны.