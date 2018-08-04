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Власти Красноярского края выразили соболезнования семьям жертв крушения Ми-8
Украина
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    Власти Красноярского края выразили соболезнования семьям жертв крушения Ми-8

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    Власти Красноярского края выразили соболезнования семьям жертв крушения Ми-8

    Красноярск, 4 августа. Власти Красноярского края выразили соболезнования родственникам погибших при крушении вертолета Ми-8 авиакомпании Utair. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

    На борту вертолета находились 18 человек, никто из них не выжил. По предварительной версии трагических событий, два вертолета Utair выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения и столкнулись. Грузовой вертолет смог самостоятельно выполнить посадку, а пассажирский — разбился.

    Глава Красноярского края, правительство и заксобрание выразили соболезнования родственникам жертв этой авиакатастрофы. Они подчеркнули, что красноярцы скорбят вместе с семьями погибших.

    «Эта трагедия отозвалась острой болью в сердцах жителей всего региона», — говорится в сообщении.

    Глава края Александр Усс прибыл на самолете в Игарку и направляется к месту трагедии.

    Власти Красноярского края выразили соболезнования семьям жертв крушения Ми-8

    Автор: Катерина Иванова
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