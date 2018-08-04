Власти Красноярского края выразили соболезнования семьям жертв крушения Ми-8

Красноярск, 4 августа. Власти Красноярского края выразили соболезнования родственникам погибших при крушении вертолета Ми-8 авиакомпании Utair. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На борту вертолета находились 18 человек, никто из них не выжил. По предварительной версии трагических событий, два вертолета Utair выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения и столкнулись. Грузовой вертолет смог самостоятельно выполнить посадку, а пассажирский — разбился.

Глава Красноярского края, правительство и заксобрание выразили соболезнования родственникам жертв этой авиакатастрофы. Они подчеркнули, что красноярцы скорбят вместе с семьями погибших.

«Эта трагедия отозвалась острой болью в сердцах жителей всего региона», — говорится в сообщении.

Глава края Александр Усс прибыл на самолете в Игарку и направляется к месту трагедии.