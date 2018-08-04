Два самолета разбились на авиашоу в Румынии

Сучава, 4 августа. Два легкомоторных самолета столкнулись во время тренировочных полетов в уезде Сучава в Румынии.

Инцидент произошел во время авиашоу в международном аэропорту. Как сообщает телеканал "360", воздушные машины упали за пределами взлетно-посадочной полосы. Пилот одного из самолетов скончался на месте происшествия, второго с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. За пострадавшим на авиашоу прилетел вертолет.

Accident înainte de Suceava Air Show. Un pilot și-a pierdut viața. Demonstrațiile aeriere au fost anulate https://t.co/P0ztWfY8Ap pic.twitter.com/aranojD6yA — Falticeni Online (@falticenionline) August 4, 2018

Отметим, что в настоящий момент причины происшествия уточняются. На месте крушения работают оперативные службы. После авиакатастрофы власти приняли решения отменить авиашоу.