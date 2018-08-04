Меню
Происшествия
Два самолета разбились на авиашоу в Румынии
Украина
Киев намерен увольнять чиновников за пророссийские комментарии в Facebook
Следующая новость
Загрузка...

    Два самолета разбились на авиашоу в Румынии

    91

    Два самолета разбились на авиашоу в РумынииСучава, 4 августа. Два легкомоторных самолета столкнулись во время тренировочных полетов в уезде Сучава в Румынии.

    Инцидент произошел во время авиашоу в международном аэропорту. Как сообщает телеканал "360", воздушные машины упали за пределами взлетно-посадочной полосы. Пилот одного из самолетов скончался на месте происшествия, второго с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. За пострадавшим на авиашоу прилетел вертолет.

    Отметим, что в настоящий момент причины происшествия уточняются. На месте крушения работают оперативные службы. После авиакатастрофы власти приняли решения отменить авиашоу.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.