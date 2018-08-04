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Актера Мартынова похоронили в Подмосковье
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    Актера Мартынова похоронили в Подмосковье

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    Актера Мартынова похоронили в Подмосковье

    Москва, 4 августа. В Москве завершилось прощание с актером Юрием Мартыновым, который скончался в четверг на 85-м году жизни, сообщили в субботу в Государственном театре киноактера, где служил Мартынов.

    «Прощание с Юрием Мартыновым в клинике имени Семашко закончилось», — говорится в сообщении.

    В театре уточнили, что Мартынов был похоронен рядом с супругой в Пушкинском районе Московской области. Мероприятия не носили публичный характер.

    Заслуженный артист России Юрий Мартынов снялся более чем в 120 кинокартинах. Зрителям он известен по ролям в таких фильмах, как «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Неуловимые мстители» и «Тот самый Мюнхгаузен». Работать в Государственном театре киноактера Мартынов начал в 1960 году.

    Автор: Василий Котов
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