Актера Мартынова похоронили в Подмосковье

Москва, 4 августа. В Москве завершилось прощание с актером Юрием Мартыновым, который скончался в четверг на 85-м году жизни, сообщили в субботу в Государственном театре киноактера, где служил Мартынов.

«Прощание с Юрием Мартыновым в клинике имени Семашко закончилось», — говорится в сообщении.

В театре уточнили, что Мартынов был похоронен рядом с супругой в Пушкинском районе Московской области. Мероприятия не носили публичный характер.

Заслуженный артист России Юрий Мартынов снялся более чем в 120 кинокартинах. Зрителям он известен по ролям в таких фильмах, как «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Неуловимые мстители» и «Тот самый Мюнхгаузен». Работать в Государственном театре киноактера Мартынов начал в 1960 году.