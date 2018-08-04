«И ждала, что ответит организм»: стало известно, что произошло с Еленой Степаненко перед разводом

Москва, 4 августа. Артистка разговорного жанра Елена Степаненко разводится с юмористом Евгением Петросяном и делит нажитое имущество. Между тем фанаты несколько месяцев назад начали беспокоиться за Степаненко, которая похудела на 45 кг.

Внезапный развод пары объяснил резкую смену образа Степаненко. Еще в марте она удивила своих поклонников, похудев на десяток размеров. Накануне своего 65-летия она появилась перед телезрителями в программе «Веселая, красивая», озадачив своих фанатов.

В апреле Степаненко объяснила свой новый образ правильной диетой. Однако СМИ усомнились в том, что только питание помогло юмористке сбросить вес. Некоторые считали, что Степаненко могла похудеть на нервной почве. Артистка рассказала, что каждый раз перед приемом пищи спрашивала себя, хочет ли кушать. И ждала, «что ответит организм».

Советы о диете Степаненко разместила в Инстаграмме супруга. В мае появился ролик, в котором она отчиталась перед подписчиками о своей диете. Однако Евгений Петросян довольно резко прокомментировал видео и посоветовал поклонникам его не смотреть.

«А ест она все, так что если у вас есть соблазн кликнуть на ссылку «Елена Степаненко похудела, потому что не ела эти три продукта…», не делайте этого», — написал он.

Фанаты Степаненко с недоумением восприняли комментарий. Многие считают, что артистка похудела назло мужу. Вероятно, юмориста никогда не устраивала ее фигура. А теперь, когда Степаненко делит имущество с Петросяном, все стало на свои места.