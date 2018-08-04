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Власти Китая запретили показ нового фильма о Винни-Пухе
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    Власти Китая запретили показ нового фильма о Винни-Пухе

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    Власти Китая запретили показ нового фильма о Винни-Пухе

    Пекин, 4 августа. Власти Китая запретили показ нового американского фильма о Винни-Пухе «Кристофер Робин».

    Официальная причина запрета на показ этой голливудской картины не раскрывается. Однако журналисты выдвинули две основные версии.

    Первая — в КНР существуют ограничения на показ американских картин. Вторая и наиболее вероятная — запрет на показ фильма связан со сходством главного героя с китайским лидером Си Цзиньпином.

    Ранее в стране уже были введены ограничительные меры на публикации этого персонажа в Сети, так как Винни-Пух стал символом оппозиционных настроений в китайском обществе.

    Кроме того, в Китае были заблокированы трансляции программ американского телеканала HBO из-за шутки ведущего шоу Джона Оливера о том, что Си Цзиньпин сильно переживает из-за сравнений с Винни-Пухом.

    Власти Китая запретили показ нового фильма о Винни-Пухе

    Напомним, премьера «Кристофера Робина» в России состоялась 2 августа.

    Автор: Катерина Иванова
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