Власти Китая запретили показ нового фильма о Винни-Пухе

Пекин, 4 августа. Власти Китая запретили показ нового американского фильма о Винни-Пухе «Кристофер Робин».

Официальная причина запрета на показ этой голливудской картины не раскрывается. Однако журналисты выдвинули две основные версии.

Первая — в КНР существуют ограничения на показ американских картин. Вторая и наиболее вероятная — запрет на показ фильма связан со сходством главного героя с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее в стране уже были введены ограничительные меры на публикации этого персонажа в Сети, так как Винни-Пух стал символом оппозиционных настроений в китайском обществе.

Кроме того, в Китае были заблокированы трансляции программ американского телеканала HBO из-за шутки ведущего шоу Джона Оливера о том, что Си Цзиньпин сильно переживает из-за сравнений с Винни-Пухом.

Напомним, премьера «Кристофера Робина» в России состоялась 2 августа.