Один на прогулке: побег полуторагодовалого ребенка из детсада в Вологде попал на видео

Вологда, 4 августа. Полуторагодовалый ребенок в одних подгузниках сбежал из детского сада и на протяжении 10 минут гулял по улицам Вологды. Об инциденте рассказала мать малыша.

По ее словам, воспитательницы не смотрели за ребенком, поэтому никто не заметил, когда он выскочил на улицу через черный ход. Вернуть беглеца помогла женщина, которая гуляла в это время во дворе. Она отвела ребенка в ближайший детсад, сотрудники которого позвонили своим потерявшим ребенка коллегам. Родители ребенка уже обратились в полицию, прокуратуру и Следственный комитет.

Как видно на видеозаписи, которую публикует портал «Вологда.РФ», пропажу младенца в детском саду заметили не сразу. Через несколько минут после исчезновения ребенка из здания вышла молодая женщина, которая неспешным шагом принялась ходить по окрестностям, осматриваясь по сторонам. Отметим, что воспитательница, допустившая побег ребенка, уже уволена.