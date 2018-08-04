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В США демократам запретили использовать китайские смартфоны
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    В США демократам запретили использовать китайские смартфоны

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    В США демократам запретили использовать китайские смартфоны

    Москва, 4 августа. Демократическая партия США призвала своих членов отказаться от китайских смартфонов ZTE и Huawei перед выборами в конгресс. Соответствующее заявление озвучил глава подразделения национального комитета партии по вопросам безопасности Боб Лорд.

    По его словам, использование смартфонов и других гаджетов ZTE и Huawei якобы угрожает безопасности американских политиков, передает CNN.

    «Очень важно, чтобы члены партии и избирательных штабов не использовали устройства ZTE или Huawei, даже если они очень дешевы или достаются бесплатно», — заявил Лорд.

    При этом он посоветовал демократам не использовать устройства не только в служебных целях, но и в личных.

    Ранее в США уже ввели ограничения в отношении смартфонов китайского производства. В мае Пентагон запретил продавать гаджеты, выпущенные компаниями Huawei и ZTE, на территории военных баз США по всему миру.

    Автор: Василий Котов
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