Израиль ответил на «огненные шары» из Газы ударом ВВС

Иерусалим, 4 августа. ВВС Израиля нанесли удары по палестинским радикалов в секторе Газа в ответ на запуски воздушных шаров с прикрепленными горящими предметами, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Ранее на израильскую территорию упали горящие предметы, которые были запущены из сектора Газа с воздушными шарами. В ответ Израиль нанес удар с помощью летательных аппаратов. Отметим, что в операциях израильская армия использует недорогие гражданские дроны, хотя многие эксперты считают эти меры неэффективными.

Moments ago, a terrorist squad launched arson balloons from the northern Gaza Strip into Israeli territory. In response, an IDF aircraft fired towards the squad — IDF (@IDFSpokesperson) August 4, 2018

Напомним, Израиль считает запуски горящих предметов со стороны Палестины террористической деятельностью. По настоящее время жертв среди населения страны нет, однако ущерб от пожаров, которые образовались после этих атак радикалов, исчисляется миллионами долларов.