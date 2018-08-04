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Израиль ответил на «огненные шары» из сектора Газа ударом ВВС
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    Израиль ответил на «огненные шары» из сектора Газа ударом ВВС

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    Израиль ответил на «огненные шары» из Газы ударом ВВС

    Иерусалим, 4 августа. ВВС Израиля нанесли удары по палестинским радикалов в секторе Газа в ответ на запуски воздушных шаров с прикрепленными горящими предметами, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Ранее на израильскую территорию упали горящие предметы, которые были запущены из сектора Газа с воздушными шарами. В ответ Израиль нанес удар с помощью летательных аппаратов. Отметим, что в операциях израильская армия использует недорогие гражданские дроны, хотя многие эксперты считают эти меры неэффективными.

    Напомним, Израиль считает запуски горящих предметов со стороны Палестины террористической деятельностью. По настоящее время жертв среди населения страны нет, однако ущерб от пожаров, которые образовались после этих атак радикалов, исчисляется миллионами долларов.

    Израиль ответил на «огненные шары» из Газы ударом ВВС

    Автор: Катерина Иванова
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