«Почему мы не боремся за души?»: в Киеве пожаловались на российские телеканалы в Донбассе

Киев, августа. В некоторых подконтрольных Киеву районах Донбасса по-прежнему идет вещание телеканалов из РФ, ДНР и ЛНР, несмотря на антироссийскую политику Украины. Об этом заявил руководитель организации участников АТО «Справедливость» Тарас Костанчук.

По его словам, жители Краматорска могут спокойно смотреть российские передачи, а украинские власти не в состоянии этому противостоять. Возле города установлена вышка, которая должна глушить сигналы «агрессора», однако ее никто так и не запустил.

«В Станице Луганской мне руководитель СБУ год назад жаловался, что стоит вышка, но ее запускают. Почему мы не боремся за души, за ум? Почему уже пятый год мы не боремся за них? Они думают, что украинцы к ним плохо относятся», — отметил Костанчук.

Руководитель «Справедливости» уверен, что речь идет о саботаже работы украинских государственных органов, пишет News Front. Напомним, что украинские власти запрещают вещание российских телеканалов и радиостанций, а также отказываются выдавать прокатное удостоверение российским фильмам и сериалам. Примечательно, что под запрет попал даже российский телеканал Multimania TV, который специализируется на производстве детских мультфильмов.