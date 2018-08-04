Катастрофа, а не дефолт: Охрименко объяснил, чем грозит повышение цен на газ для украинцев

Депутат Верховной рады Юрий Павленко допустил дефолт на Украине из-за повышения цен на газ, поскольку оно потребует увеличения дополнительных субсидий, а в украинской государственной казне сегодня и так менее двух миллиардов гривен.

Член фракции «Оппозиционный блок» в украинском парламенте отметил, что на Украине сегодня сокращаются социальные программы, направленные на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, а повышение цен на газ потребует выделения дополнительных субсидий.

Из-за этого придется «урезать очень многие расходы госбюджета», цитирует депутата «Газета.ру», что в конечном итоге приведет Украину к дефолту, а ее население — к обнищанию.

Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко с парламентарием не согласен.

«Депутаты не знают, что такое дефолт. В действительности повышение цен на газ на Украине приведет к увеличению числа людей, которые не платят за коммунальные услуги. А это значит, что людей, которым государство будет выделять субсидии на оплату ЖКХ, станет значительно меньше. Сегодня у нас субсидии получают 44 процента населения, а в январе будет 30 процентов», — сказал Александр Охрименко в комментарии Федеральному агентству новостей.

При этом экономист отметил, что рост долгов за коммунальные услуги, который станет следствием повышения цен на газ, приведет к катастрофе.

«На сегодняшний момент общий долг населения по ЖКХ превышает 40 миллиардов гривен. А если повысить тарифы на газ для потребителей, то долг вырастет до 50-60 миллиардов. И это будет настоящая катастрофа, а не дефолт. Потому что если люди не платят, то коммунальщики не производят даже текущий ремонт сетей. И если, не дай бог, случится холодная зима, при которой замерзают котельни и прорываются трубы, то ужас что будет на Украине», — объяснил глава Украинского аналитического центра.

Александр Охрименко отметил необходимость снижать коммунальные тарифы, поскольку на данный момент они сильно завышены и их рост ничем не обоснован.