Катастрофа, а не дефолт: Охрименко объяснил, чем грозит повышение цен на газ для украинцев
Депутат Верховной рады Юрий Павленко допустил дефолт на Украине из-за повышения цен на газ, поскольку оно потребует увеличения дополнительных субсидий, а в украинской государственной казне сегодня и так менее двух миллиардов гривен.
Член фракции «Оппозиционный блок» в украинском парламенте отметил, что на Украине сегодня сокращаются социальные программы, направленные на поддержку наиболее уязвимых слоев населения, а повышение цен на газ потребует выделения дополнительных субсидий.
Из-за этого придется «урезать очень многие расходы госбюджета», цитирует депутата «Газета.ру», что в конечном итоге приведет Украину к дефолту, а ее население — к обнищанию.
Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко с парламентарием не согласен.
«Депутаты не знают, что такое дефолт. В действительности повышение цен на газ на Украине приведет к увеличению числа людей, которые не платят за коммунальные услуги. А это значит, что людей, которым государство будет выделять субсидии на оплату ЖКХ, станет значительно меньше. Сегодня у нас субсидии получают 44 процента населения, а в январе будет 30 процентов», — сказал Александр Охрименко в комментарии Федеральному агентству новостей.
При этом экономист отметил, что рост долгов за коммунальные услуги, который станет следствием повышения цен на газ, приведет к катастрофе.
«На сегодняшний момент общий долг населения по ЖКХ превышает 40 миллиардов гривен. А если повысить тарифы на газ для потребителей, то долг вырастет до 50-60 миллиардов. И это будет настоящая катастрофа, а не дефолт.
Потому что если люди не платят, то коммунальщики не производят даже текущий ремонт сетей. И если, не дай бог, случится холодная зима, при которой замерзают котельни и прорываются трубы, то ужас что будет на Украине», — объяснил глава Украинского аналитического центра.
Александр Охрименко отметил необходимость снижать коммунальные тарифы, поскольку на данный момент они сильно завышены и их рост ничем не обоснован.
«Запад не требует от Киева повышать цены на газ для потребителей. Он требует снизить нерациональные расходы украинского правительства. Например, траты на содержание администрации президента, на армию, на различные бредовые программы, благодаря которым разворовывается бюджет. Но Киев это делать не собирается. Ему лучше повысить расходы населения», — заключил украинский эксперт.