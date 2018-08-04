Военные полицейские РФ обыграли иранцев в финале АрМИ-2018 «Страж порядка»

Москва, 4 августа. Команда российских военных полицейских победила коллег из Ирана в финальном этапе конкурса АрМИ-2018 «Страж порядка», говорится в сообщении пресс-центра Армейских международных игр​​​.

Финальный этап «Гонка героев» прошел на подмосковном полигоне Алабино. Соревновались команды Ирана и России, последней удалось на несколько секунд обойти соперников.

Полицейским необходимо было преодолеть полосу препятствий в 12 километров, на которой был скалодром, ров с водой, колючая проволока и канатные переходы, трамплины и бочки, вертикальные подъемные стенки.

Начальник Главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский заявил, что Игры совершенствуются с каждым годом. Команды приезжают хорошо подготовленными, на соревнованиях разворачивается серьезная борьба за первенство.

Ивановский назвал соперников команды РФ очень сильными, поскольку среди военных есть и мастера спорта, и чемпионы мира. Однако россиянам пока удается сохранять свои позиции.