Минобороны РФ раскрыло содержание конфиденциального письма Генштаба военным США

Москва, 4 августа. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов действительно отправил генералу Корпуса морской пехоты США Джозефу Данфорду письмо по конфиденциальному каналу связи, сообщили в Минобороны РФ.

Герасимов проинформировал Данфорда о предпринимаемых Москвой и Дамаском мерах стабилизации ситуации в Сирии. Он сообщил, что российские власти готовы проработать вопрос безопасного возвращения беженцев из лагеря «Рукбан» на территории района Эт-Танф, в котором находится военная база США. Напомним, что в районе Эт-Танф американские военные обучают боевиков сирийской оппозиции. США находятся на этой территории незаконно, без разрешения официального Дамаска.

Кроме этого, в письме было сделано предложение о координации по вопросам, которые касались гуманитарных проблем и налаживания мирной жизни на всей территории Сирии, а также нейтрализации попыток террористов привлечь беженцев в свои ряды.

В Минобороны РФ выразили разочарование тем, что американская сторона предала огласке «содержание контактов без предварительного согласования сторон». Отметим, что ранее агентство Reuters сообщило, что российские власти отправили военному командованию США «тайный документ».