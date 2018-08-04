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Среди жертв крушения Ми-8 в Красноярском крае оказались семеро уроженцев Башкирии
Украина
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    Среди жертв крушения Ми-8 в Красноярском крае оказались семеро уроженцев Башкирии

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    Среди жертв крушения Ми-8 в Красноярском крае оказались семеро уроженцев Башкирии

    Москва. 4 августа. При крушении вертолета компании Utair Ми-8 в Туруханском районе Красноярского края погибли семь уроженцев Башкирии, сообщает в субботу пресс-служба главы региона Рустэма Хамитова.

    «Среди погибших — семь уроженцев Башкортостана», — говорится в сообщении.

    Уточняется, что главное управление МЧС по Башкирии организовало работу для оказания психологической помощи родственникам погибших. Свои соболезнования близким погибших в катастрофе выразил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

    Вертолет Ми-8, вылетевший из Ванкора в Харкасале, разбился в субботу утром после столкновения с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего другого Ми-8. Воздушное судно разрушилось и полностью сгорело.

    На борту Ми-8 находились 18 человек: три члена экипажа и 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»). Все они погибли.

    По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование крушения Ми-8 в Красноярском крае начал Межгосударственный авиационный комитет.

    Автор: Василий Котов
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