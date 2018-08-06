Сирия: САА нашла тайник с оружием боевиков в провинции Даръа

Дамаск, 6 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) совместно с саперами продолжают обследовать деревни и города в районе реки Ярмук (провинция Даръа), передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

В ходе проведения работ по зачистке сирийские войска нашли склад боеприпасов, оставленный боевиками, которые покинули регион. Среди обнаруженных боеприпасов были беспилотные летательные аппараты израильского происхождения, ракетные, минометные и противотанковые снаряды, порох, материалы для производства самодельных взрывных устройств, американские ракетные пусковые установки, а также коммуникационные устройства производства Иордании.

В распоряжении ФАН оказалось видео, снятое внутри склада:

Это далеко не первый случай, когда армия Дамаска натыкается на склад боеприпасов боевиков в провинции Даръа. Ранее в районе реки Ярмук также был обнаружен склад с оружием террористов группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», которые присягнули на верность «Исламскому государству»1 (запрещено в РФ). Среди обнаруженного оружия были ракетные гранаты и зенитные установки.

Напомним, что в данный момент подразделения Сирийской арабской армии (САА) зачищают освобожденные от боевиков ИГ1 районы Даръа. Буквально на прошлой неделе САА освободила оставшиеся 6% территории провинции в районе реки Ярмук.

Масштабная военная операция против джихадистов в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра проходила при непосредственном участии ВКС РФ. Благодаря помощи союзных войск сирийской армии удалось выдворить незаконные вооруженные группировки и освободить населенные пункты на севере и западе региона. В понедельник, 30 июля, сирийским правительственным войскам удалось ликвидировать последний крупный оплот террористов в населенном пункте Аш-Шаджара. Следом были освобождены деревни Абидин и Марийя, эта победа позволила освободить участок границы вдоль Голанских высот, оккупированных израильской стороной.

1 Организация запрещена на территории РФ.