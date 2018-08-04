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Украина
«Что дальше нам ждать от этих деток?»: украинцев возмутила построенная около могил детская площадка
Украина
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    «Что дальше нам ждать от этих деток?»: украинцев возмутила построенная около могил детская площадка

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    «Ужас возле могилы»: детскую площадку построили на месте кладбища под Одессой

    Одесса, 4 августа. Украинские интернет-пользователи выразили возмущение в связи со строительством детской площадки возле могил.

    Житель Одесской области выложил в Facebook фотографию из села Великий Фонтан, где видно качели и детские горки, вкопанные в нескольких метрах от крестов. Пользователи соцсетей осудили инициатора подобной идеи, обратив внимание на то, что кладбище — не лучшее место для игры детей.

    «Ужас возле могилы»: детскую площадку построили на месте кладбища под Одессой

    «Рядом с могилами смех и игры детей. Это нормально? Что дальше нам ждать от этих деток?» — пишет в комментариях Наталья Лапердина.

     «Ужас возле могилы»: детскую площадку построили на месте кладбища под Одессой

    «Ужас возле могилы. Ну, по крайней мере, я вижу крест», — соглашается Лилия Кэти.

    «Ужас возле могилы»: детскую площадку построили на месте кладбища под Одессой

    А пользователь Дмитро Панченко в шутку предположил, что с тем же успехом можно было бы выпустить на детскую площадку львов и змей, заодно сэкономив на зоопарке. 

    «Шик и ляпота, развлечения и гармония природы в сочетании, разве не замечательный проект. Еще и одновременно экономия денег. А как бы туда выпустить змей, львов и других представителей фауны получился бы такой себе зоо-эко-парк», — отметил он.

    «Ужас возле могилы»: детскую площадку построили на месте кладбища под Одессой

    Некоторые комментаторы указывают на то, что кресты установлены на месте гибели людей, а не там, где они действительно похоронены. По словам Светланы Караман, здесь 20 лет назад погибли двое парней, которых убило током. Впрочем, она все равно соглашается с тем, что это не лучшее место для качелей и горок.

    «Ужас возле могилы»: детскую площадку построили на месте кладбища под Одессой

    Автор: Антон Соколов
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