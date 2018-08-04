Пассажиры рейса Москва — Краснодар лишились багажа из-за сбоя во «Внуково»

Москва, 4 августа. В столичном аэропорту «Внуково» произошел сбой в системе обработки багажа. По данным информированного источника, исправить поломку не удастся до 6 августа.

Ранее пассажиры рейса Москва — Краснодар не могли получить свой багаж. Во «Внуково» произошла поломка в системе сортировки багажа. По данным авиакомпании «Азимут», чемоданы доставят в Краснодар сегодня к 19.00.

Потерянный багаж привезут только тем пассажирам, которые оформили специальную заявку. Владельцы негабаритного багажа уже получили свои вещи. По данным источника ТАСС, специалисты во «Внуково» смогут восстановить исправную работу системы после выходных. Руководство аэропорта пока не прокомментировало эту информацию.