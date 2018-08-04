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«Хотят осветлить кровавый режим Порошенко»: ЛНР узнала о подготовке новых провокаций ВСУ в Донбассе
Украина
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    «Хотят осветлить кровавый режим Порошенко»: ЛНР узнала о подготовке новых провокаций ВСУ в Донбассе

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    «Хотят осветлить кровавый режим Порошенко»: ЛНР узнала о подготовке новых провокаций ВСУ в Донбассе

    Луганск, 4 августа. В Народной милиции Луганской народной республики готовятся к провокациям со стороны ВСУ. Вместе с украинскими журналистами киевские силовики хотят «осветлить кровавый режим» президента страны Петра Порошенко, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    Марочко отметил, что в зону так называемой «операции объединенных сил» («ООС»), в Новолуганск, прибыли журналисты телерадиокомпаний «5 канал» и «Настоящее время». Он пояснил, что у украинских СМИ в Донбассе есть определенные задачи. Одной из которых является поднятие неудовлетворительного морально-психологического состояния силовиков. 

    «Также одна из задач журналистов — подготовка репортажей для «осветления» фашистского облика кровавого режима Порошенко в глазах украинцев и мировой общественности», — заметил он.

    Для этого, как считает Марочко, силовики попытаются в течение нескольких дней вынудить военнослужащих ЛНР открыть огонь — осуществить ряд провокаций, чтобы журналисты смогли подготовить «дискредитирующие материалы», а также сформировать «у гражданского населения страны негативное отношение к народной милиции и руководству ЛНР в целом».

    Однако в ЛНР к этому готовы: бойцам дан приказ не реагировать на провокации и соблюдать режим тишины.

    «Мы нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, — объяснил Марочко. — Но в случае обострения обстановки, Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно в интересах защиты своих граждан».

    Андрей Марочко

    Автор: Катерина Иванова
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