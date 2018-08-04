«Хотят осветлить кровавый режим Порошенко»: ЛНР узнала о подготовке новых провокаций ВСУ в Донбассе

Луганск, 4 августа. В Народной милиции Луганской народной республики готовятся к провокациям со стороны ВСУ. Вместе с украинскими журналистами киевские силовики хотят «осветлить кровавый режим» президента страны Петра Порошенко, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко отметил, что в зону так называемой «операции объединенных сил» («ООС»), в Новолуганск, прибыли журналисты телерадиокомпаний «5 канал» и «Настоящее время». Он пояснил, что у украинских СМИ в Донбассе есть определенные задачи. Одной из которых является поднятие неудовлетворительного морально-психологического состояния силовиков.

«Также одна из задач журналистов — подготовка репортажей для «осветления» фашистского облика кровавого режима Порошенко в глазах украинцев и мировой общественности», — заметил он.

Для этого, как считает Марочко, силовики попытаются в течение нескольких дней вынудить военнослужащих ЛНР открыть огонь — осуществить ряд провокаций, чтобы журналисты смогли подготовить «дискредитирующие материалы», а также сформировать «у гражданского населения страны негативное отношение к народной милиции и руководству ЛНР в целом».

Однако в ЛНР к этому готовы: бойцам дан приказ не реагировать на провокации и соблюдать режим тишины.