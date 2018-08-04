Меню
Украина
Пьяный военный комиссар насмерть сбил семейную пару в Херсонской области
Происшествия
Потолок обрушился в детской комнате в столетнем доме в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Пьяный военный комиссар насмерть сбил семейную пару в Херсонской области

      /  Обновлено: 
    42

    Пьяный военный комиссар насмерть сбил семейную пару в Херсонской области

    Киев,4 августа. В Херсонской области военный комиссар устроил ДТП, в котором погибли два человека.

    Инцидент произошел 3 августа в поселке Чаплинка. Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице Facebook, 43-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и сбил семейную пару 1991 и 1996 года рождения. Пострадавшие скончались на месте происшествия. У них остались двое несовершеннолетних детей.

    В отношении военного комиссара возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, с ним проводятся следственные действия.

    Отметим, что 25 июля в центре Киева мажор насмерть сбил десятилетнюю девочку. После того, как на Украине произошла серия смертельных ДТП, украинцы обвинили Киев в уничтожении страны.

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.