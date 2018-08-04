Пьяный военный комиссар насмерть сбил семейную пару в Херсонской области

Киев,4 августа. В Херсонской области военный комиссар устроил ДТП, в котором погибли два человека.

Инцидент произошел 3 августа в поселке Чаплинка. Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице Facebook, 43-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и сбил семейную пару 1991 и 1996 года рождения. Пострадавшие скончались на месте происшествия. У них остались двое несовершеннолетних детей.

В отношении военного комиссара возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, с ним проводятся следственные действия.

Отметим, что 25 июля в центре Киева мажор насмерть сбил десятилетнюю девочку. После того, как на Украине произошла серия смертельных ДТП, украинцы обвинили Киев в уничтожении страны.