Сирия новости 4 августа 16.30: 11 мирных жителей Алеппо погибли в результате теракта курдов, в Даръа обнаружен склад боеприпасов ИГ

Сирия, 4 августа. 11 мирных жителей Алеппо погибли в результате теракта курдов, в Даръа найден склад оружия и боеприпасов ИГ1, на севере Хамы продолжаются перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с ССА в Алеппо, обнаружили склад боеприпасов террористов в Даръа, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливает позиции САА в Алеппо.

Курды: организовали теракт в Алеппо, в результате которого погибли 11 человек.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что радикальные боевики Демократических сил Сирии (SDF) организовали теракт в населенном пункте Маабытлы недалеко от Африна. По сведениям правозащитной организации, в результате разрыва мины, заложенной боевиками курдского военизированного формирования, погибло 11 мирных жителей поселения, в том числе ребенок и три женщины.

На западе провинции Алеппо продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА). Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@ badly_xeroxed).

Провинция Даръа

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) продолжают прочесывать район бассейна реки Ярмук в рамках операции против «спящих ячеек» подконтрольной ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ Syrian_Uruk), что военнослужащие армии САР обнаружили склад оружия и боеприпасов террористов. В хранилище были найдены ракеты производства США.

Ранее сообщалось, что в этой части провинции Даръа правительственные войска САР арестовали 10 радикалов ИГИЛ.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что боестолкновения между правительственными войсками САР и радикальными исламистами отмечаются в районе Телль-Алуш. Также, по сведениям Telegram-канала (@Syrianow10), артиллерия армии САР наносит удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях Аль-Латамины.

Напомним, боевые действия возобновились в регионе после нескольких нападений боевиков на мирные поселения и позиции САА.

Ирак

Бойцы правительственных сил Ирака и отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают зачищать провинцию Салах эд-Дин от банд «Исламского государства»1 и заложенных радикалами СВУ. Информационное агентство Iraqi News передает, что недалеко от Тикрита разорвалась мина, в результате чего погибло трое военнослужащих армии Ирака и три члена «Хашд аш-Шааби».

Германия передала Ираку тяжелое вооружение общей стоимостью 4,7 миллионов долларов для поддержания порядка в провинциях Анбар, Дияла и Салах эд-Дин. Об этом сообщает информагентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)