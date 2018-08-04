ООН осудила массовые нападения радикалов на украинских активистов

Киев, 4 августа. Представительство ООН на Украине осудило нападения радикалов на украинских активистов и призвало Киев провести расследование последних инцидентов, говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

«ООН внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов на Украине», — предупредило украинское представительство организации.

Все случаи задокументируют и проанализируют специалисты по правам человека. Это касается нападения 31 июля на активистку Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой. Женщина получила 30 процентов ожогов тела и находится в реанимации. ООН призвала Киев к прозрачному расследованию происшествия.

В Бердянске 31 июля застрелили активиста Виталия Олешко. 2 августа в Одессе радикалы совершили покушение на членов местной ячейки партии «Народный рух» — в их автомобиль врезался грузовик. Нападавший скрылся с места преступления. В Киеве считают инциденты попытками дестабилизировать Украину.