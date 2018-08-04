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Генсек ОДКБ Хачатуров вернулся в Москву и приступил к работе
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    Генсек ОДКБ Хачатуров вернулся в Москву и приступил к работе

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    Генсек ОДКБ Хачатуров вернулся в Москву и приступил к работе

    Москва, 4 августа. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров вернулся в российскую столицу и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме, сообщается в субботу на сайте ОДКБ.

    «4 августа генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров вернулся из Еревана в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме», — говорится в сообщении.

    Власти Армении обвиняли Хачатурова в свержении конституционного строя. Обвинения были выдвинуты в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, когда Хачатуров занимал должность начальника ереванского гарнизона Внутренних войск Армении.

    Генсек ОДКБ был арестован 31 июля, однако затем суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. В четверг адвокат генсека ОДКБ получил разрешение на выезд его подзащитного за пределы Армении.

    Автор: Василий Котов
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