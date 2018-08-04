Националисты объяснили, почему над Одессой без труда поднимется российский флаг

Киев, 4 августа. Власти Одессы без труда смогут сменить украинский флаг над городом на российский: значительная часть населения поддерживает Москву, признал бывший глава одесского «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация) Сергей Стерненко.

«Часть пророссийски настроенных граждан и антиукраински настроенных, она достаточно высокая», — объяснил националист в эфире телеканала ZIK.

Как считает Стерненко, в том случае, если мэр Одессы Геннадий Труханов захочет поменять желто-голубой флаг на триколор, он сможет это сделать очень быстро. Свои слова радикал объяснил тем, что центральные власти Украины сегодня не следят за тем, что происходит в Одессе.

В настоящее время эксперты констатируют кризис доверия к центральной власти на Украине. Ранее социологи выяснили, что работой главы государства Петра Порошенко недовольны более 78% жителей страны. Кроме того, Порошенко продолжает лидировать в предвыборных антирейтингах: голосовать за него на предстоящих в 2019 году выборах украинцы не готовы.

1 Организация запрещена на территории РФ.