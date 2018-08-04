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Националисты обвинили украинских звезд в страшном преступлении
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    Националисты обвинили украинских звезд в страшном преступлении

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    Националисты обвинили украинских звезд в страшном преступлении

    Киев, 4 августа. Украинские националисты обвинили отечественных звезд эстрады в развращении молодого поколения. Такое мнение озвучил в субботу бывший глава запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»1 Сергей Стерненко.

    По его словам, украинские певцы и певицы часто ездят с гастролями в Россию, показывая тем самым дурной пример своим фанатам. А те, в свою очередь, начинают постепенно проникаться пророссийской позицией.

    «Демонстрация публичными людьми, которые имеют определенное медиа-влияние, поддержки страны-агрессора — это очень опасное социальное явление, которое воспитает будущее поколение украинцев в духе ненависти по отношению к своей же стране», — отметил в эфире украинского телевидения Стерненко.

    Он добавил, что подобные явления можно было наблюдать в 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот, и они же происходят сегодня.

    Напомним, что в июне украинские пользователи обрушились с критикой на певицу Ани Лорак, которая получила премию на российском телеканале «МузТВ» за лучший дуэт с рэпером Мотом. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
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