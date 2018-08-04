Националисты обвинили украинских звезд в страшном преступлении

Киев, 4 августа. Украинские националисты обвинили отечественных звезд эстрады в развращении молодого поколения. Такое мнение озвучил в субботу бывший глава запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»1 Сергей Стерненко.

По его словам, украинские певцы и певицы часто ездят с гастролями в Россию, показывая тем самым дурной пример своим фанатам. А те, в свою очередь, начинают постепенно проникаться пророссийской позицией.

«Демонстрация публичными людьми, которые имеют определенное медиа-влияние, поддержки страны-агрессора — это очень опасное социальное явление, которое воспитает будущее поколение украинцев в духе ненависти по отношению к своей же стране», — отметил в эфире украинского телевидения Стерненко.

Он добавил, что подобные явления можно было наблюдать в 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот, и они же происходят сегодня.

Напомним, что в июне украинские пользователи обрушились с критикой на певицу Ани Лорак, которая получила премию на российском телеканале «МузТВ» за лучший дуэт с рэпером Мотом.

1 Организация запрещена на территории РФ.