Два разных мегаполиса: эксперт оценил важность нового цифрового портрета Москвы

В избирательном штабе Сергея Собянина презентовали уникальную гигапиксельную интерактивную карту Москвы под названием «Гигарама». Она доступна на сайте Sobyanin.ru. Каждый, кто хочет посмотреть на столицу России с высоты птичьего полета, может это сделать с помощью гаджета, подключенного к Интернету.

Автор и создатель «Гигарамы» Марат Сайченко использовал в своем проекте гигапиксельную технологию — панорамную фотосъемку высокого качества с определенных ракурсов, которая позволила детализировать город в мельчайших подробностях.

«Благодаря этому каждый может сам выбрать, куда смотреть. Никакой лакированной реальности — настоящий город как он есть», — говорит Марат Сайченко.

Более того, пользователи «Гигарамы» могут посмотреть и сравнить, какой была Москва 8 лет назад, 4 года назад и сегодня.

«Все изменения воссозданы по архивным снимкам таких же, как мы, энтузиастов-фотографов. Мы нашли много фотохудожников, которые в свое время снимали Москву с крыш и других высотных точек», — пояснил автор «Гигарамы».

Юрий Самонкин, председатель коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства», эксперт «Изборского клуба», в комментарии Федеральному агентству новостей отметил важность этого проекта не столько для избирательной кампании Сергея Собянина, сколько для имиджа столицы.

«Могу только приветствовать эту инициативу. Карта показывает, как выглядела и выглядит Москва в реальности, без всякой ретуши. И если сравнивать эти цифровые портреты, то можно подумать, что это два совершенно разных мегаполиса. Сегодня столичные власти не только в рамках предвыборной кампании, но и в ходе чемпионата мира по футболу запустили много инновационных проектов, связанных с реконструкцией транспортных узлов, которые в ближайшее время снизят нагрузку на дороги Москвы и улучшат качество магистралей, соединяющих город с областью», — заметил Юрий Самонкин.

Собеседник ФАН также отметил развитие столичного метрополитена.

«Строятся новые станции, перед чемпионатом мира по футболу прошла реконструкция старых. В итоге Московский метрополитен напоминает музей, за него не стыдно перед иностранными гостями. Это второй момент. Третий — это изменения Москвы в рамках программы реновации. Приобретение ею нового современного облика, который не диссонирует с исторической застройкой», — продолжил Юрий Самонкин.

Важным изменением он назвал цифровизацию столицы, благодаря которой в Москве доступны бесплатный интернет и электронные гиды, упрощающие пребывание туристов в городе.

«Плюс в Москве активно работают системы электронной демократии. Например, проект «Активный гражданин», направленный на благоустройство дворов, улиц и объектов социальной инфраструктуры. То есть люди сами создают свой город, предлагая чиновникам решение проблем, — говорит эксперт. — Резюмируя все эти нововведения, я хочу сказать, что Москва становится одним из наиболее современных мегаполисов мира. И до 2035 года столичные власти продолжат развивать город, чтобы он стал примером для других мировых столиц».

По словам Юрия Самонкина, «Гигарама» демонстрирует преображения Москвы и люди со всего мира могут их оценить.