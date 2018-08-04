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«Наша песенка спета»: в Киеве посетовали, что Украина будет постоянно проигрывать торговые споры с РФ
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    «Наша песенка спета»: в Киеве посетовали, что Украина будет постоянно проигрывать торговые споры с РФ

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    «Наша песенка спета»: украинский политолог пожаловался на Россию после поражения Киева в ВТО

    Киев, 4 августа. Украинский политолог Олег Соскин считает, что победа России по двум спорам в ВТО будет иметь колоссальные последствия для его страны. «Наша песенка спета», написал он в статье для издания «Главред». 

    Всемирная торговая организация вынесла решение в пользу России по спорам с Украиной. Во-первых, Киев допустил нарушения при антидемпинговом расследовании поставок аммиачной селитры из РФ, во вторых, необоснованно пожаловался на запрет экспорта в Россию железнодорожного оборудования.

    «Поражения Украины в ВТО показывают, что у нас чрезвычайно слабый блок юристов, знающих международное экономическое право», — пожаловался Соскин.

    Киев не готов к борьбе с российскими лоббистами внутри ВТО, признал он. Эксперт считает, что Украина будет постоянно проигрывать споры с РФ. Соскин добавил, что нужно создать специальный департамент для разрешения торговых споров. А украинские власти ликвидировали все торговые представительства в посольствах.

    Соскин опасается, что поражения Украины в ВТО «вдохновят Россию подавать в суд» по другим поводам. Он заявил, что Россия не является таким уж большим рынком, и Киеву стоит сосредоточиться на рынках Азии, Африки и Латинской Америки. А что касается экономических отношений с Россией, «эта песенка спета», резюмировал эксперт.

    Автор: Юлия Шелковенко
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