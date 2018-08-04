«Жигулевское пиво» попало под «декоммунизацию» на Украине

Киев, 4 августа. «Жигулевское пиво» попало под проводимую Киевом так называемую политику «декоммунизации» на Украине. Об этом в своем блоге рассказал глава «Славянской партии Украины» Александр Лузан.

«Украинские пивовары решили, что «Жигули» – это русское и коммунистическое. И придумали легенду, якобы это пиво прежде было австрийское и называлось венским. А «Жигулевское» – это уже советское название», — написал он.

Однако, по словам Лузана, «Венское пиво» спросом у покупателей не пользовалось, тогда производители пошли на хитрость, и у напитка появилось двойное название — «Жигулевское Венское».

В подтверждение политик прикрепил к своему посту фотографию этикетки пива, на которой утверждается, что «Жигулевское» якобы было сварено впервые в 1881 году по австрийскому рецепту.

Так называемую политику «декоммунизации» Киев начал проводить после 2014 года. В рамках нее на Украине подверглись переименованию сотни городов и улиц, в частности, им присваивают имя главы украинских националистов Степана Бандеры.

Кроме того, прошлой осенью Киев запретил использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является «пропагандистским». Как отмечали эксперты, фактически такими действиями украинские политики пытаются стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.