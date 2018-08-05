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Сирия: САА обнаружила склад боеприпасов боевиков в провинции Дамаск
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    Сирия: САА обнаружила склад боеприпасов боевиков в провинции Дамаск

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    Сирия: САА обнаружила склад боеприпасов боевиков в провинции Дамаск

    Дамаск, 5 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) в ходе прочесывания населенных пунктов южной части провинции Дамаск обнаружили остатки оружия и боеприпасов боевиков, в том числе бомбы и мины иностранного производства. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

    По словам полевого офицера, склад боеприпасов нашли во время осмотра городов Бейт-Сахм, Ялда и Баббила. Он также уточнил, что взрывные устройства были израильского происхождения.

    Эти устройства были разработаны специально для бомбардировки фундаментов домов и дорог, считает военный.

    Среди обнаруженных боеприпасов также были автоматические винтовки, патроны и химикаты, необходимые для производства СВУ, средства для коммуникации между боевиками.

    В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

    Напомним, что бригады сирийских саперов продолжают осматривать районы, освобожденные от оккупации незаконных террористических группировок, в провинции Дамаск.

    В данный момент сирийские власти ведут активное восстановление региона. Власти региона занимаются ликвидацией ущерба, нанесенного социальной инфраструктуре городов и населенных пунктов Дамаска.

    Бригады волонтеров продолжают работу по очищению административного центра провинции Дамаск от руин и обломков, оставленных после оккупации джихадистов.

    Об освобождении провинции было официально объявлено в мае 2018 года. Именно тогда Сирийская арабская армия при поддержке союзников освободить южную часть провинции Дамаск впервые за все время военного конфликта в сирийской республике. Под контроль САА перешли города Бейт-Сахм, Баббила, Хаджар Аль Асвад, Ялда и другие.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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