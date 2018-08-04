Названа предварительная причина жуткой аварии под Калугой, где погибли шесть граждан Молдавии

Калуга, 4 августа. В Калужской области столкнулись микроавтобус Mercedes и автомобиль Ford. В результате аварии погибли шестеро граждан Молдавии, еще восемь человек пострадали, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Трагедия произошла на трассе М-3 «Украина», на 230-м километре. По информации ФАН, Mercedes вез молдаван из Москвы домой и столкнулся с Ford. По предварительной информации, виноват водитель второго автомобиля: он пошел на обгон фуры, вышел на встречную полосу и протаранил микроавтобус. Обстоятельства трагедии выясняются.

Известно, что жертвами аварии стали иностранные граждане. В МИД Молдавии подтвердили эту информацию.

«В результате столкновения, по данным, предоставленным представителями МЧС России, шестеро граждан Республики Молдова погибли, еще восемь получили травмы», — рассказали в ведомстве.

Дипломаты сотрудничают с местными властями, чтобы выяснить обстоятельства ДТП и оказать необходимую помощь семьям погибших и раненым.

Как сообщили источники Федерального агентства новостей, уже установлены личности четырех погибших, среди которых двое — граждане Молдавии. Это находившиеся в микроавтобусе 45-летний Михаил Б. и 68-летний Иван Г. Еще двое идентифицированных — пассажиры Ford. Оба жители Брянской области — 46-летний Александр П. и 58-летняя Наталья К. По предварительным данным, среди погибших несовершеннолетних нет.

Всего пострадало восемь человек. Среди госпитализированных два человека находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как среднее.