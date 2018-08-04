Помпео передал Ким Чен Ыну послание от Трампа

Сингапур, 4 августа. Госсекретарь США Майкл Помпео передал послание северокорейскому лидеру КНДР Ким Чен Ыну от Дональда Трампа, сообщает Reuters.

В Сингапуре стартовал саммит АСЕАН, в котором принимает участие глава американского дипломатического ведомства Майк Помпео. По словам спикера Госдепа США Хезер Науэрт, он передал послание Ким Чен Ыну.

Это стало ответом на письмо северокорейского лидера, полученное Трампом ранее. Первый саммит США — КНДР состоялся 12 июня. Позднее глава американской администрации подарил Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона про человека-ракету.