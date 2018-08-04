Составлен топ-5 самых надежных автомобилей с пробегом

Москва, 4 августа. Эксперты составили рейтинг самых надежных и качественных автомобилей с пробегом. В топ-5 представителей вторичного рынка попали исключительно иномарки.

Лидером рейтинга оказался Hyundai Solaris. Чаще всего на вторичной рынке можно приобрести такой автомобиль с пробегом до 300 тысяч километров. Качественная сборка позволяет им служить значительно больше без капитального ремонта. Цена поддержанного Hyundai Solaris начинается с 300 тысяч рублей.

Второе место занимает Peugeot-508. Дизельная версия этого автомобиля с мотором на два литра располагает качественной звукоизоляцией.

Тройку лидеров замыкает седан Volkswagen Polo. На вторичном рынке его можно приобрести от 350 тысяч рублей. От 500 тысяч рублей начинается цена поддержанного Volkswagen Jetta, который расположился на четвертой строчке рейтинга. Пятое место занимает Kia Sorento Prime, однако за него придется заплатить порядка 900 тысяч рублей.