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Украину ждет дефолт, если цены на газ снова поднимутся | 4 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Украину ждет дефолт, если цены на газ снова поднимутся | 4 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Тела российских журналистов, убитых в ЦАР доставили в Париж. Спасатели нашли тело одного из двоих детей, упавших в реку в Сочи. Повышение цен на газ на Украине приведет к дефолту. В Москве появится еще 58 станций и 135 километров линий метро.
    14:33 4 Августа 2018
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    Тела российских журналистов, убитых в ЦАР доставили в Париж

    Украину ждет дефолт, если цены на газ снова поднимутся | 4 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Тела троих российских журналистов, которые были найдены мертвыми в Центральноафриканской Республике, сегодня были доставлены в Париж. Об этом сообщили в аэропорту имени Шарля де Голля. Из французской столицы погибших Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко другим самолетом переправят в Москву. Ожидается, что в Россию тела доставят в ночь на 5 августа. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, власти ЦАР пообещали сделать все возможное, чтобы поймать убийц российских журналистов. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

    Спасатели нашли тело одного из двоих детей, упавших в реку в Сочи

    Украину ждет дефолт, если цены на газ снова поднимутся | 4 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В Сочи продолжается поисковая операция на месте трагедии, где течением реки унесло двоих детей. Тело одного ребенка, упавшего в воду уже найдено. Поиски второго продолжаются. По последним данным, к спасателям подключились порядка 400 волонтеров, задействован вертолет и квадрокоптер. Напомним, родители вместе с детьми 4 и 15 лет упали в реку Пластунку. Женщина смогла самостоятельно выбраться на берег, мужчине помогли спасатели. На месте трагедии уже работают следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Повышение цен на газ на Украине приведет к дефолту

    Украину ждет дефолт, если цены на газ снова поднимутся | 4 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Повышение цен на газ может привести к дефолту на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко. По его словам, рост цен на газ негативно сказывается на экономической ситуации, многие социальные программы сокращаются, пенсионный фонд недофинансировал 41 миллиард гривен. Политик считает, что подобная ситуация может спровоцировать дефолт. Напомним, долги украинцев за коммунальные услуги достигли 1,5 млрд долларов. По сообщению Госслужбы статистики Украины, наибольший долг у населения за газ, отопление и горячую воду.

    В Москве появится еще 58 станций и 135 километров линий метро

    Украину ждет дефолт, если цены на газ снова поднимутся | 4 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В Москве появится еще 58 станций и 135 километров линий метро. Общая протяженность столичной подземки МЦК составит 555 километров. Об этом рассказал градоначальник Сергей Собянин в своем Twitter. Планируется построить шесть станций до города Троицка в Новой Москве, они станут продолжением линии метро от станции «Улица Новаторов». Строительство начнется в 2023 году.
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